Comunicato Stampa – Cercasi midollo compatibile per giovane ragazza napoletana

Serena Piccolo ha 17 anni e frequenta il 5° liceo scientifico “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco. Circa un mese fa non si è sentita bene. Pronto soccorso al Cardarelli e dopo qualche giorno è arrivata la diagnosi di Anemia Aplastica altrimenti conosciuta come Aplasia Midollare, una malattia rara di cui si contano in media 2 casi ogni milione di persone. Ora è in cura a Roma, al Bambino Gesù dal Prof. Franco Locatelli. I famigliari hanno gia’ fatto i prelievi per l’eventuale compatibilità midollare, ma purtroppo i risultati sono negativi, quindi è in attesa di un midollo compatibile da donatore esterno che le permetta di essere operata e tornare ad una vita sana e normale. I genitori chiedono a tutti un gesto d’amore e di solidarietà per aiutare e salvare Serena e tanti altri giovani che ne hanno bisogno, iscrivendosi alla “banca dei donatori di midollo”. Lo possono fare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni e la tipizzazione midollare (tramite tampone salivare o prelievo di sangue) per entrare a far parte della banca dati mondiale è veramente veloce. Ci si può rivolgere a vari ospedali di Napoli : al Policlinico, padiglione 9 (telefono 081/7462531) o al Centro trasfusionale del Policlinico Vecchio (telefono 081/5665064/78) o al Centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliera Cardarelli (telefono 081/7472492).