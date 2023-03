Perde la Lazio di Maurizio Sarri in Conference League, pochi giorni dopo il trionfo al Maradona. I biancocelesti, dopo essere andati in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Pedro, hanno subito il pareggio di Pavlidis sul finire del primo tempo. A decidere la sfida, nella ripresa, un gol di Milos Kerkez, ex calciatore del Milan. In casa dell’AZ Alkmaar servirà una vittoria di almeno due gol di scarto per conquistare la qualificazione ai quarti di Conference League.