Consigli, l’agente: “Il Napoli è un avversario molto temibile. Può centrare il bersaglio grosso”

L’agente di Consigli Andrea D’Amico è intervenuto ai microfoni di Si gonfia la rete ed ha parlato cosi:

“Cosa mi dice Consigli sulla partita del Napoli? La sua stima è importante come quella del Sassuolo. Si ha consapevolezza che il Napoli sia un avversario molto temibile. Il Napoli per me non è solo un bene per il calcio italiano, ma anche per il calcio europeo. Sarei il primo a gioire per qualcosa che non citiamo per scaramanzia ma che abbiamo tutti insieme. Il Napoli può arrivare a centrare il bersaglio grosso. Spalletti si è confermato ad altissimo livello come tutta l’organizzazione a partire da Giuntoli. Quando senti la musichetta della Champions League è un grande stimolo ed una grande motivazione aggiunta”.