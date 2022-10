Coppa d’Asia 2023, la competizione si dovrebbe giocare a Dicembre. Napoli, brutte notizie per Kim?

Il Napoli corre il rischio di dover fare a meno del coreano Kim per alcuni match della stagione 2023/2024.

La Coppa d’Asia 2023 si disputerà in Qatar e molto probabilmente (come riportano alcune fonti dall’Asia) si disputerà a Dicembre 2023 e non a Giugno. Di conseguenza anche il coreano Kim dovrebbe saltare alcuni match della stagione. Ecco uno dei tweet:

Bad News🚨🚨

The 2023 Asian Cup will be held in Qatar, so the Asian Cup, which was scheduled to be held in June 2023, will be held in December 2023. As a result, Kim Min-jae will not be able to play some matches in Napoli during the 23-24 season to participate in the Asian Cup

— Napoli News Korea🇮🇹🇰🇷 (@NapoliNewsKorea) October 17, 2022