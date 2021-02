Il Napoli domani scenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo per conquistare la finale di Coppa Italia. La sfida allo Stadio Diego Armando Maradona si è conclusa 0-0 mercoledì scorso, risultato frutto di una prestazione che ha fatto discutere parecchio. Gli azzurri vengono dalla sconfitta del Ferraris contro il Genoa per 2-1 e di fronte si troveranno l’Atalanta, reduce dal pareggio col Torino per 3-3. L’arbitro di Atalanta-Napoli sarà Federico La Penna.

LEGGI ANCHE >>> Genoa-Napoli, torna Manganiello ad arbitrare dopo Cagliari

Atalanta-Napoli, la scheda di La Penna

Sarà la terza volta in stagione per il direttore di gara La Penna con il Napoli. L’ultima, qualche giorno fa in campionato contro il Parma, nella sfida vinta 2-0 dai partenopei. Un habitué per i ragazzi di Gattuso, che lo hanno incontrato nove volte: in totale, sono arrivate sette vittorie e due pareggi. Per l’Atalanta sarà il primo incrocio della stagione con il fischietto romano.

Nel corso della sua carriera, La Penna ha la media di: 4,3 ammonizioni a partita; un’espulsione ogni 5 partite; un rigore fischiato ogni 3 match. Tuttavia, questa stagione ha iniziato con un po’ di nervosismo in più. Sono infatti arrivate ben 5,2 ammonizioni a partita, un cartellino rosso ogni tre e quasi 1 rigore fischiato ogni 2 match. Una media spaventosamente alta. Sicuramente l’utilizzo dei cartellini potrebbe condizionare Atalanta-Napoli, dove Mario Rui e Lozano sono diffidati.