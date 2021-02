Genoa-Napoli, torna Manganiello ad arbitrare dopo Cagliari

Il Napoli questa sera scenderà in campo contro il Genoa a Marassi, dopo lo 0-0 di Coppa Italia casalingo contro l’Atalanta. Un pareggio che ha fatto molto discutere, anche perché la squadra di Gasperini ha giocato molto meglio e avuto più occasioni per passare in vantaggio. La squadra di Gattuso dovrà vedersela alle 20:45 contro i rossoblu, rivitalizzati dalla cura Ballardini. L’arbitro di Genoa-Napoli sarà Gianluca Manganiello.

Genoa-Napoli, ecco la scheda di Manganiello

E’ il secondo incrocio di Gianluca Manganiello con il Napoli in stagione. Il direttore di gara ha arbitrato anche Cagliari-Napoli, terminata 1-4 per i partenopei. Il fischietto di Pinerolo ha fatto anche parte di una delle partite più clamorose dell’era Sarri, ovvero il 2-1 contro il Chievo con i gol di Milik e Diawara nel finale. Manganiello ha esordito in Serie A nel maggio 2016, in una partita tra Lazio e Fiorentina terminata 2-4, ma non è ancora stato nominato arbitro internazionale.

La media stagionale dei cartellini estratti in Serie A è di 2,7 a partita e un solo espulso in totale. Nel corso della sua carriera in massima serie, e dunque nelle 60 partite dirette, la media è di 3,7 ammonizioni a partita e 1 cartellino rosso ogni 3 match, stessa statistica per i rigori.