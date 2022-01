Coppa Italia, Juventus-Sampdoria 4-1: gara senza storie all’Allianz

La Juventus batte 4-1 la Sampdoria e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Bianconeri in vantaggio grazie alla rete di Cuadrado al 25′ su calcio di punizione: Il colombiano batte basso sul palo di Falcone che si fa sorprendere colpevolmente, nonostante una lieve deviazione della barriera. Dopo 2′ i bianconeri vanno ancora in rete con Morata, ma dopo il review al Var Fourneau annulla per un fallo di Rabiot all’origine dell’azione su Rincon. Nella ripresa la Juve raddoppia al 52′ con Rugani, che tutto solo stacca di testa e supera Falcone sul cross di Arhur. Al 63′ la Samp riapre il match: dormita della difesa bianconera, cross di Augello raccolto da Conti, che stoppa e calcia per la rete del 2-1. Passano soli 4′ e la Juve ristabilisce le distanze con Dybala, che non perdona un errore in disimpegno della difesa doriana. Al 78′ la Juve chiude i conti con il poker firmato da Morata su calcio di rigore, penalty concesso per un fallo su Aké.