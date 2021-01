Napoli-Spezia all’arbitro Fourneau: sarà l’esordio al Maradona

La partita di questa sera vedrà di fronte il Napoli e lo Spezia, una sorta di rewind del turno di campionato di qualche settimana fa, nel quale trionfarono i liguri al Maradona 1-2. In una stagione in cui i partenopei possono utilizzare solo le Coppe per vincere un trofeo, la Coppa Italia diventa -come l’anno scorso- un obiettivo da conquistare. Dopo la Supercoppa c’è stata la sconfitta di Verona e l’eventuale approdo in semifinale farebbe vivere due sfide di altissimo livello con l’Atalanta. Napoli-Spezia è stata affidata all’arbitro Francesco Fourneau.

Napoli-Spezia, la scheda dell’arbitro Fourneau

Francesco Fourneau è un arbitro della sezione di Roma 1, entrato ufficialmente nell’organico di Serie A nel 2020. Poche sono le presenze in massima serie, come per esempio quella che ha assegnato lo scudetto alla Juventus la scorsa stagione, contro la Sampdoria. Questa stagione è passato come il direttore di gara del pareggio dei bianconeri a Crotone, con l’espulsione di Federico Chiesa. Un arbitraggio che l’AIA ha apprezzato, dato che la settimana dopo era ad arbitrare il Frosinone. Infatti, la creazione di CAN A e B porta parecchi arbitri ad alternarsi tra prima e seconda serie del calcio italiano.

Non ha mai diretto una sfida del Napoli e infatti stasera sarà l’esordio. Fourneau ha invece arbitrato lo Spezia sei volte, dove sono arrivate 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Per lui, in totale, sono 11 le presenze in Serie A: la media delle ammonizioni è di 5 a partita, mentre i rossi sono 1 ogni 3 partite. Alta quella dei rigori, con 1 fischiato ogni 2 partite circa.

Nico Bastone