Non certo una serata da ricordare per le squadre campane impegnate in Coppa Italia Serie C le quali devono dire già addio alla competizione. Paganese e Juve Stabia escono infatti sconfitte dai match rispettivamente contro Foggia e Messina. Netto 2-0 in trasferta per la Paganese, mentre la Juve Stabia può recriminare per un rocambolesco 2-3 interno con la qualificazione decisa solo al minuto 80, dopo che le Vespe erano state in vantaggio per 2-1.