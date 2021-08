Serie A – Lazio e Atalanta iniziano col piede giusto: colpi esterni ad Empoli e Torino

Inizia con tre punti l’avventura di Sarri alla Lazio che, nell’anticipo serale, supera 3-1 in trasferta l’Empoli. Toscani che passano in vantaggio con Bandinelli al pronti via, ma altrettanto velocemente si fanno raggiungere da Milinkovic Savic. Da lì in poi la Lazio alza i ritmi e con Lazzari e Immobile chiude la pratica già nel primo tempo.

Sorride all’esordio anche l’Atalanta che, con un pizzico di fortuna, ha la meglio sul Torino grazie ad un gol praticamente a tempo scaduto di Piccoli dopo che al vantaggio di Muriel aveva risposto Belotti.