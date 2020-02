Cor Mezz – 239 euro per la curva, il bagarinaggio online colpisce Napoli-Barcellona

La prevendita per Napoli-Barcellona è subito partita molto forte, nonostante le polemiche per i prezzi alti. Non ci sono dati ufficiali, ma si parla di circa 3000 tagliandi venduti in due giorni di prelazione per gli abbonati. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dell Mezzogiorno purtroppo come succede per ogni grande evento, anche per Napoli-Barcellona è scattato il secondary ticketing. In pratica, il bagarinaggio su internet. “Ieri, era possibile trovare su alcuni siti di riferimento alcuni tagliandi per i settori più popolari, ma anche per le tribune a prezzi incredibilmente maggiorati”.

Così, le curve, fissate a 70 euro dal Napoli, erano in vendita a 239 euro, mentre per i Distinti, il cui prezzo ufficiale è 130 euro, si è arrivati a toccare i 477 euro. La Posillipo, messa in vendita a 250 dalla Società, su internet è a 688 euro. Ecco quanto riferisce il quotidiano: “Pochi i biglietti disponibili in internet, circa un centinaio, ma la speculazione è già iniziata, nonostante ci sia la piena disponibilità di tagliandi acquistabili sui circuiti ufficiali di ticketone e secondo quanto disposto dal Napoli sul proprio sito internet con norme molto rigide sull’utilizzazione di biglietti. I prezzi sono destinati a lievitare sulle piattaforme online, man mano che si avvicina l’evento e comunque vengono sottratti alla disponibilità generale”.