Corbo: “Insigne si sta comportando da capitano e da grande giocatore”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.: “Io farei sempre molta attenzione a giudicare Insigne. Si sta comportando da capitano e da grande giocatore. Si sta affinando tecnicamente e tatticamente. Non si può che parlar bene di lui. Fa dei movimenti che sembra abbia il pilota automatico. La speranza è che il Napoli possa usufruire di un calciatore importante come lui. Napoli? Se il Napoli vince con il Crotone, come i tifosi si augurano, mancherebbero poi altri 20 punti alla fine del campionato. Se vince con il Crotone gli bastano due punti a partita per raggiungere l’obiettivo. Teoricamente potrebbe anche perdere con la Juventus a Torino se poi vincesse tutte le altre partite successive. Gattuso? Sta facendo di tutto per riportare il Napoli in Champions. Lo sta facendo per orgoglio. Secondo me si sente ancora offeso per certe cose, ma sta facendo cose buone negli ultimi tempi. Il Napoli si è ripreso ed è in fase ruggente. Quindi complimenti a Gattuso. Ritorno di Sarri? Il bel calcio è una bella storia, ma oggi in Europa si gioca anche con le ripartenze e non solo con il bel calcio. Simone Inzaghi? Potrebbe essere l’allenatore scelto che piace alla Juventus. Se dovesse andar via Pirlo, sarebbe Inzaghi il sostituto. Per me andrebbero bene entrambi al Napoli, sia Sarri che Simone Inzaghi”.