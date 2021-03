Polonia, Kozminski: “Zielinski sta prendendo la squadra per mano, adesso lo vogliamo leader in campo”

Marek Kozminski, vice Presidente della Federcalcio polacca, ha parlato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Lewandoski purtroppo sta male, ha problemi col ginocchio dopo lo scontro con il portiere avversario. È già tornato in Germania e per noi è una grandissima perdita. Temiamo qualcosa con i legamenti laterali ma speriamo sia nulla di grave. Osserverà alcuni giorni o settimane di riposo. Ora toccherà a Milik prendere in mano la fase offensiva della Polonia. Nelle ultime uscite non ha fatto benissimo ma ora contiamo molto su di lui. Zielinski? Sta creando gioco, sta prendendo la squadra per mano. Sta facendo ciò che gli chiedevamo. È cresciuto molto, sta avendo grande continuità di rendimento. Adesso ce lo aspettiamo leader in campo anche in una partita prestigiosa come quella che giocheremo in Inghilterra. La positività di Skorupski ci ha colpito molto. La sua situazione va monitorata giorno per giorno. Sta abbastanza bene, è chiuso in albergo ma non sta male”.