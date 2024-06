Corbo: “Napoli? L’arrivo di Conte è un punto di svolta, si apre un nuovo ciclo”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Calciomania”, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “L’arrivo di Conte è un punto di svolta, una transenna che si abbassa sul calcio di ieri e si alza su quello di domani. Si apre un ciclo nuovo e il Napoli comunica a cambiare proprio dove era carente. Era il Napoli della grande confusione quello dello scorso anno. Conte ha deciso di portare con sé Oriali, questo gelido ma gentile personaggio di un calcio d’epoca, ma ancora efficace. Il calcio è una professione, non si può delegare un dirigente o un presidente come supervisore tattico della squadra, questa è stata l’apoteosi della comicità dell’anno. Oriali è una persona seria, perbene, è molto attento e sarà una sponda fondamentale per Conte. Sconsiglio questa ricerca della sede fastosa perchè il futuro del Napoli non dipende dall’atmosfera della presentazione di Conte, ma dalla qualità del rapporto tra De Laurentiis e Conte. Non conta andare al San Carlo o al Metropolitan, ma essere leali evitando i retropensieri. E’ importante che i due si rispettino e che rispettino anche i patti non scritti. Se questo rapporto avrà la qualità che i tifosi sperano, il Napoli funzionerà bene”.