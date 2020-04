Coronavirus, dalla Germania attaccano: “La mafia aspetta i fondi europei “

Parole forti, quelle del quotidiano tedesco di stampo conservatore Die Welt, che chiede a gran voce alla cancelliera Angela Merkel di non cedere sulle richieste italiane relative ai Coronabond. Inoltre, l’editorialista Christoph B. Schiltz afferma che la mafia italiana sta aspettando i fondi dall’UE. Non si è fatta attendere la risposta del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio che, intervistato da Uno Mattina, ha dichiarato: “Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere”. “Questo non è un gioco, non è una partita tra due o più Paesi – ha ribadito poi Di Maio sulla sua pagina Facebook – Le persone stanno morendo e l’Europa ha il dovere di rispondere. Serve un messaggio di unità, e a chiederlo non è l’Italia, ma tutto il popolo europeo”.