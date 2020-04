CorSport – Ripresa Serie A, screzi in conference call: per Ferrero e Cellino la stagione è chiusa, la situazione

C’è tempo fino al 3 agosto per definire sul campo le classifiche ed indicare i nomi dei club che parteciperanno alle coppe europee. L’Uefa ha comunicato il termine ultimo a federazioni e leghe, abbattendo definitivamente la data del 30 giugno. Rispetto a 20 giorni fa tutto è cambiato ed anche la Fifa ha rassicurato per prolungare i contratti in scadenza al 30 giugno. I documenti sono stati letti ieri durante la conference call dei club di Serie A ma resistono gli schieramenti con uno contrario alla ripresa anche a inizio giugno e – riferisce il Corriere dello Sport – non sono mancati screzi tra presidenti. Cellino ha sottolineato che alcuni stranieri sono andati via, ADL ha replicato che i tesserati del Napoli sono tutti in città e lavorano seguendo le indicazioni e Ferrero, contrario a tornare a giocare, ha detto al collega che allora li deve pagare senza tagli di stipendi, ribadendo che per lui non sarà possibile riprendere.