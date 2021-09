Cosenza, Palmiero: “Felice di essere tornato qui. Obiettivo salvezza, ma ci sarà da soffrire”

La vittoria contro il Vicenza, la prima del Cosenza nella nuova stagione, ha riportato entusiasmo nella piazza calabrese. Fra i protagonisti del match Luca Palmiero, centrocampista arrivato in prestito dal Napoli. “Mi definisco un play davanti alla difesa, ma posso anche giocare in un centrocampo a due – spiega il giocatore dalle colonne del Corriere dello Sport -. Uno che ha bisogno di toccare tanti palloni per dare in campo il meglio di sé, recuperarli per poi ripartire. Un grazie al presidente e al ds Goretti per avermi voluto ancora a Cosenza. Una piazza dove sono stato benissimo. L’intesa con Carraro procede bene, Marco è un giocatore esperto e intelligente. La vittoria sul Vicenza? Un punto di partenza che lascia ben sperare. Sappiamo che la salvezza è il nostro obiettivo, anche se ci sarà da soffrire. Mi auguro che la stagione attuale sia diversa da quella del Cosenza dello scorso campionato”.