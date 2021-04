Cosmi a SKY: “Noi sfortunati, mai visto Di Lorenzo segnare col sinistro! Presi tre gol su errori in uscita”

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la sconfitta contro il Napoli per 4-3:

“Guardavo gli episodi della partita, come la punizione realizzata da Mertens. Curiosità. Anche la punizione all’ultimo su Messias, volevo capire se c’era un fallo e non l’ho capito. Meglio così (ride, ndr). A parte la partita di Bergamo dove abbiamo comunque fatto un gol, oggettivamente contro di loro un gol non basta. Ne fai 2 con la Lazio, col Bologna vinci 2-0 e poi ne prendi 3. Oggi ne fai 3 a Napoli e non so da quanto tempo il Napoli non prenda tre gol in casa e poi ne prendi 4. Se il calcio si potesse scindere da fase difensiva e offensiva si potrebbe fare un calcolo. Ma il calcio è equilibrio e di conseguenza paghiamo a caro prezzo gli errori in difesa. Non siamo neanche particolarmente fortunati. E’ normale che ci sono dei nostri errori e mancanza di qualità. Però veramente prendiamo dei gol incredibili. Con tutto il rispetto per Di Lorenzo, ma ci mancava un suo gol di sinistro.

Io sono stato uno dei primi che ha sollevato questo problema: situazione veramente particolare, ci sono nuove norme. Tanti allenatori sono stati giudicati dalla costruzione dal basso. Io non è che non creda alla costruzione. Abbiamo preso tre gol su tre passaggi in uscita dal basso. Noi proponiamo una distruzione dal basso. Se hai Simy che è 193cm, non ho capito perché devo giocare palla a terra con Luperto e giocatori come Mertens che ti pressano. Gli errori in uscita a volte nascono anche dal giocare palloni difficilmente giocabili. Non è buttare la palla, ma giocarla sugli attaccanti.

Messias per me può giocare in tutte le squadre del nostro campionato. Fa bene sia la mezzala che da seconda punta. Simy è un realizzatore straordinario, nessuno che ho allenato aveva questo killer-istinct sottoporta. Ma Messias è un giocatore incredibile”.