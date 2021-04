Il Napoli, seppur soffrendo, batte il Crotone 4-3 e si trova al momento tra le prime quattro, aspettando il risultato del derby Tra Torino e Juventus. Ecco le pagelle del match di IamNaples:

Meret 6: Non può fare nulla sui tre goal subiti. E’ attento sulle uscite e respinge con i piedi il tentativo di Ounas durante il primo tempo.

Di Lorenzo 7: Segna il goal decisivo e ‘soltanto’ questo basterebbe per un voto alto. Il terzino è attento anche nella fase difensiva, ma in zona offensiva dove mostra le doti migliori dove accompagna sempre l’azione.

Manolas 4,5: Non è lontanamente il difensore che si è visto alla Roma, ma neanche in alcune partite in maglia azzurra. E’ fuori forma, sbaglia incredibilmente il rinvio nell’azione del primo goal di Simy. Si perde l’attaccante nigeriano anche in occasione del secondo goal subito. Qualche buon intervento sul finale della gara.

Maksimovic 4,5: E’ lento e molto impreciso in fase d’impostazione. Non commette grandi errori fino al 58′ dove compie un vero e proprio disastro, facendosi rubare, troppo facilmente, palla da Messias che ha siglato il momentaneo 3-3.

Mario Rui 6: Prestazione sufficiente per il portoghese. Sempre attivo quando il Napoli attacca e difende abbastanza bene quando il Crotone attacca sulla sua fascia di competenza.

Bakayoko 5,5: Sfiora il goal ad inizio partita e contrasta anche bene i giocatori calabresi. Da un suo errore inizia l’azione del primo goal della squadra di Cosmi. Con il passar dei minuti scompare. (Dal 61′ Elmas 6: subentra bene, dopo il goal storico e decisivo con la sua Nazionale contro la Germania, servendo Di Lorenzo per il goal decisivo).

Fabiàn 6,5: Altra gara positiva per il centrocampista iberico. Dà linfa alla mediana, verticalizzando e facendo girare la palla con i tempi giusti. E’ tra i protagonisti dell’azione della rete di Osimhen, dove realizza un gran uno-due con Insigne. Bravo anche nel ripiegare e nei contrasti.

Politano 6: Inizia bene, spingendo con continuità sulla fascia sinistra. Il primo goal del Napoli nasce proprio da un suo scambio con Di Lorenzo. Si spegne man mano che la partita va avanti. (Dal 61′ Lozano 6: il messicano risponde presente ed è pericoloso con un colpo di testa e con un diagonale, dove poteva fare meglio, che si spegne sul fondo).

Mertens 7: Segna una gran punizione, dimostrando, per l’ennesima volta, la sua immensa tecnica. E’ sempre attivo, soprattutto nel primo tempo, e colpisce anche traversa. Il belga è bravissimo anche ad aiutare i propri compagni in difesa. (Dal 73′ Zielinski s.v.: tenta solo una conclusione che finisce altissima).

Insigne 8: Goal e assist, e che assist a volo per Osimhen, per il capitano azzurro. E’ in gran forma, è onnipresente durante tutto l’arco della partita: attacca, difende, pressa e sembra avere due polmoni inesauribili. Sfiora più di una volta la doppietta personale.

Osimhen 7: Si fa trovare pronto sul bellissimo assist di Insigne per siglare il secondo goal. Non è ancora al meglio, la sua forma sta migliorando considerevolmente. Nella ripresa ruba tantissimi palloni al Crotone, permettendo ai propri compagni di respirare. (Dal 90′ Petagna s.v.: il tempo è poco per una valutazione seria).

Gattuso 6: Quarta vittoria consecutiva per il Napoli ed aggancio alla zona Champions, aspettando il risultato di Torino-Juventus. Certamente non può fare nulla se i suoi difensori regalano due goal in una maniera incredibile, ma la squadra ha cominciato la ripresa un po’troppo sottotono.

DI WILLIAM SCUOTTO