Covid-19, contagi in crescita: possibile ritorno alla zona rossa in Campania

Con l’avvento delle nuove varianti del coronavirus, l’indice Rt si è innalzato in diverse regioni d’Italia. L’aumento esponenziale dei contagi negli ultimi giorni desta più di qualche preoccupazione e nelle prossime ore si deciderà il futuro della Campania con una possibile zona rossa. C’è paura ed allarme e lo stesso sindaco De Magistris ha affermato di essere preoccupato circa questa situazione.

La bozza del nuovo Dpcm sarà consegnata oggi ai governatori per essere messa a punto entro lunedì e sicuramente non porterà ad alcuna riapertura. Su questo sono stati chiari anche i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. Se ne riparlerà dopo le feste pasquali, dopo il 6 aprile solamente se la curva dei contagi sarà in discesa. Un’unica eccezione potrebbe essere fatta per i cinema e i teatri, che oggi potrebbero avere il via alla riapertura per il 27 marzo.