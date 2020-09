Covid-19, Ricciardi: “Lazio e Campania a rischio lockdown”

Covid e lockdown, l’allarme viaggia a diversa intensità da un paese all’altro: in Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.135 casi di coronavirus, il dato più alto dallo scorso 16 giugno. Un dato allarmante in linea con i dati che arrivano anche dalla Spagna e dal Brasile. A delineare la situazione in altri paesi è Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza: «La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio – ha detto in un’intervista alla Stampa – Il lockdown generale spero sia difficile. Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si sta perdendo il controllo come in Lazio o in Campania», rimarca Ricciardi, che spiega le differenze tra l’Italia e altri Stati.

