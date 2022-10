Cremonese, Braida: “Alvini è il nostro allenatore, punto e stop”

Il consulente strategico della Cremonese Ariedo Braida ha commentato ai taccuini dell’edizione odierna de Il Secolo XIX la situazione dei grigiorossi e del tecnico Alvini: “Ma certo, non se ne parla proprio, discorso che non esiste: è il nostro allenatore punto e stop. Sin qui abbiamo sempre giocato con gran dignità e la vittoria in Coppa Italia può darci una spinta. Paghiamo un po’ l’inesperienza, il salto di categoria, la lunga assenza in A. Berlusconi diceva: ‘Se uno lo vuole, ma veramente, può diventare re’. Dobbiamo volere tutti con forza l’obiettivo. La Salernitana ha fatto un miracolo, possono farlo pure altre. Bisogna soffrire, combattere con coraggio, non lasciare nulla di intentato e l’impossibile diventa possibile”.