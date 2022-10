Repubblica – Roma-Napoli, Zaniolo giocherà titolare

La Repubblica ha svelato le ultime novità di formazione inerenti alla Roma per la sfida contro il Napoli: “La Roma contro il Napoli dovrebbe giocare con Rui Patricio tra i pali, in difesa il solito trio composto Mancini, Smalling e Ibanez, a destra giocherà Zalewski mentre a sinistra giocherà Spinazzola; centrocampo formato da Cristante, Pellegrini e Camara, che ha vinto il ballottaggio in Matic. In attacco gioca Abraham in coppia con Zaniolo”.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham.