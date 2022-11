Cremonese, il ds Giacchetta: “Ritorno di Gaetano? Nessun segnale dal Napoli, lì è apprezzato”

Simone Giacchetta, d.s. della Cremonese ,ha parlato in conferenza stampa: “Vogliamo migliorare in accordo con l’allenamento con interventi mirati su attacco, centrocampo e difesa. Cercheremo di creare una spina dorsale più solida. La prima idea è quella di capire cosa ci serve, come abbiamo fatto questa estate sia con giocatori italiani che stranieri. Gaetano? È molto apprezzato dal Napoli, se ci fossero le opportunità lo accoglieremmo volentieri, ma per ora dal Napoli non è arrivato nessun segnale. Shomurodov ha delle belle qualità, ma l’importante è che chi arrivi sia disposto a sacrifici e sofferenza con volontà. Volti nuovi già contro la Juventus? “Ci proveremo, tutti vorrebbero avere già i giocatori pronti per la ripartenza”.