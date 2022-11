SKY, Marchetti: “Vice-Di Lorenzo? Per me Zanoli è un’ottima scelta per il Napoli”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Non sono d’accordo con i maxi recuperi. Questa nuova disposizione o interpretazione, per quello che sappiamo, non dovrebbe essere recepita in maniera così fiscale anche dalla Uefa e quindi dalla serie A. Questo tipo di recupero maxi è stato caldeggiato da Collina il quale considera perdita di tempo anche i festeggiamenti per il gol segnato. Dipende dalle situazioni, nel caso di un 7-0 è inutile recuperare tanti minuti. A me sta bene anche il tempo effettivo; quello che però bisogna togliere è l’interpretazione. Il mercato del Napoli a gennaio? Non credo che a gennaio possa arrivare Mazzocchi come vice Di Lorenzo. Intanto perché si è fatto male. Per il futuro? Io se fossi Mazzocchi non verrei visto che il difensore del Napoli gioca tutte le partite. Secondo me il Napoli a destra deve fare un’operazione di prospettiva. Per questo Zanoli è un’ottima scelta. Il Napoli insegna che le piste di mercato di gennaio diventano piste perseguibili a giugno, come Kim o Kvara. Il club sa guardare in prospettiva e se c’è l’opportunità il Napoli la coglierà. Io sono convinto che si sappia qualcosa anche per la prossima estate in vista di qualcuno che potrebbe andar via”.