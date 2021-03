Se ne dicono tante, davvero troppe sul mondo del tifo organizzato, ma il più delle volte i pregiudizi sono duri a morire. La verità è che per poter parlare di un fenomeno come quello degli ultras bisognerebbe conoscerlo a fondo. Inutile sparare sentenze. E invece, come spesso succede, è più facile dar aria alla bocca e lasciarsi andare a giudizi sommari e dannosi. Certo, le mele marce sono un po’ ovunque, questo è fuor di dubbio, ma certe iniziative – come quella che stiamo per presentarvi – non possono che darci una panoramica più onesta di un mondo complesso e affascinante come quello del tifo organizzato.

L’iniziativa è da applausi. Gli “Ultras 72 Curva B” invitano tutti a partecipare alle donazioni di sangue all’Ospedale Pausilipon. L’appuntamento è previsto per giovedì primo aprile alle ore 8.00. Lo slogan progettato per questa rassegna benefica è davvero commovente: “Diamo continuità all’opera intrapresa. Per i bambini, per la città!”. Gesto davvero nobile da parte dei supporter partenopei.