Il PSG non si ferma a Fabian. Secondo quanto riporta Le Parisien, i francesi non mollano il centrocampista spagnolo per rinforzare la zona mediana del campo, ma intanto sta per chiudere per Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese potrebbe essere ufficializzato prima del suo esordio con l’Olanda contro l’Ucraina.