Dalla Spagna – Real, scoppia il caso James: non convocato contro il Getafe, l’Everton di Ancelotti alla finestra

Era pienamente ristabilito dopo l’infortunio, ma Zinedine Zidane, evidentemente, non lo ha ritenuto idoneo per essere convocato. James Rodriguez salterà, dunque, per scelta tecnica la sfida di campionato del Real Madrid contro il Getafe.

Niente match per la stella colombiana che sembrava essersi ristabilita dopo il recente problema fisico. E così, con il mercato invernale in fermento, ecco che in casa madrilena potrebbe riscoppiare un piccolo caso. James Rodriguez, corteggiatissimo in estate da tanti top club, tra cui il Napoli, non ci sarà domani pomeriggio per il primo appuntamento del 2020 dei blancos e questo potrebbe essere un indizio per le nuove sirene che lo vorrebbero nuovamente nel mirino di Carlo Ancelotti, questa volta all’Everton.

Fonte: Itasportpress