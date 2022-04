Dazn, Cattaneo: “Ho intervistato De Laurentiis, sapeva troppe cose di un calciatore”

Marco Cattaneo, giornalista di Dazn che in queste ore ha intervistato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha raccontato le sue impressioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente di riferimento del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal. “Ho avuto modo di intervistare il patron dei partenopei e posso dare un indizio di mercato: De Laurentiis – spiega – sapeva troppe cose su Hickey, cioè che è un 2002, che ha segnato cinque gol, ed ha analizzato la partita che ha giocato”.

Poi Cattaneo ha aggiunto ulteriori dichiarazioni in proposito: “A mio avviso è un sospetto sul fatto che ci sia un notevole interesse per questo ragazzo del Bologna. Sapeva davvero tante cose su di lui. A sentire quello che ha detto sarà un Napoli giovane quello dei prossimi anni”. Non è un caso, infatti, che il club partenopeo abbia già preso Khvicha Kvaratskhelia, classe 2001, per sostituire Lorenzo Insigne e che sta per arrivare un classe 1997, Olivera, per sostituire Ghoulam.