DAZN, offerta per acquistare tutti i diritti tv della Champions in Italia

Non solo la Serie A, ora Dazn punta anche alla Champions League in Italia. La principale competizione europea fa infatti gola all’Ott, che punta a presentare un’offerta per acquisire l’intero pacchetto dei diritti tv, come riportato da Milano Finanza.

L’asta per i diritti tv in Italia si concluderà domani e tra lunedì e martedì l’Uefa aprirà le buste per trasmettere le gare nelle stagioni 2021-24, oggetto di un’asta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 220-240 milioni (in calo rispetto ai 300 milioni pagati da Sky per il triennio 2018-21). La piattaforma dell’ucraino Len Blavatnik (26 miliardi il patrimonio stimato) e vuole fare en plein sulla Champions.

Diritti tv che interessano anche a Sky, che tuttavia non può puntare all’esclusività delle immagini – potrà poi in caso ritrasmettere le partite attraverso le app del bouquet – e ad Amazon, che ha invece l’obiettivo di acquisire alcuni match selezionati.

C’è poi il tema delle partite in chiaro, che interessano sia Rai che a Mediaset. Sul tavolo resta inoltre da capire chi punterà sull’Europa League, diritti acquistati da Sky nell’ultimo triennio.

