DAZN, primi problemi: la Lega Serie A chiede conti sul disservizio

Non è partita alla grande l’avventura di DAZN con la Serie A. Dopo essersi assicurati i diritti in esclusiva, la piattaforma digitale ha registrato un numero incredibile di segnalazioni e di disservizi durante la prima giornata di campionato. Secondo Repubblica, le Cdn globali, i punti di snodo da cui chi si connette riceve il segnale, sabato hanno subito un sovraccarico costato per molti utenti fino a tre minuti di blackout. L’AgCom ha quindi esortato DAZN ad investire in nuove Cdn, nonostante la piattaforma neghi di avere effettuato un downgrade del segnale per arrivare a tutti.