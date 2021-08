SKY – Napoli, primi contatti per Amrabat della Fiorentina

L’Atalanta negli ultimi giorni aveva sondato il terreno per il centrocampista marocchino, dopo il no della Sampdoria per Morten Thorsby: la risposta della Fiorentina è stata negativa. Il presidente Commisso, infatti, non vorrebbe privarsi del centrocampista dopo l’importante investimento fatto a gennaio 2020.

Proprio in quell’occasione, il Napoli aveva provato a portare in azzurro il centrocampista classe ’96, al tempo al Verona: a spuntarla fu proprio la Fiorentina. Oggi, il nome torna d’attualità: i campani tornano alla carica con la viola, sperando di superare il muro dei viola.

In due stagioni nel nostro campionato, Amrabat ha vestito le maglie di Verona e Fiorentina: in totale, sono 66 le presenze in Serie A, con un solo gol messo a segno.