De Giovanni: “Il Napoli è andato ad imporre il proprio gioco anche a Liverpool”

Maurizio de Giovanni, scrittore e tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di ‘Radio Goal’: “Il Napoli è andato ad imporre il proprio gioco anche a Liverpool. Poi quando ha capito che il primo posto era al sicuro e diversi giocatori sono stati tirati fuori per rifiatare, allora è successo ciò che abbiamo visto ed i Reds hanno fatto 2 gol in pochi minuti. Io sono sollevato perchè ci siamo tolti da mezzo quella sequenza numerica che mette un po’ di suggestione perchè sempre destinate a terminare. Ora invece siamo pronti a ripartire. Negli ottavi non vedo impegni proibitivi per il Napoli, considerando che giocherai anche la seconda gara in casa. La situazione per gli azzurri è florida”.