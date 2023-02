De Laurentiis: “Il Napoli è sempre stato competitivo, e soprattutto onesto”

Prima della conferenza stampa di spalletti e Di Lorenzo, Aurelio De Laurentiis si è intrattenuto con alcuni giornalisti presenti. Ecco le sue parole:

Eintracht-Napoli partita storica:

“Noi giochiamo in Champions da tempo. Non ricordate l’Intertoto? Contro il Panionios? Poi c’è stata la sfida col Chelsea. Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per un Napoli che è sempre stato dal mio punto di vista estremamente competitivo. E soprattutto, e poi chiudo, il più onesto”.

Napoli ai quarti di Champions:

“E’ molto più importante vincerla la Champions, perché ti dà un’immagine nel mondo che Napoli ha comunque perché come città batte qualunque altra competitività. Finalmente gli americani hanno destinato l’isola di Ischia come la migliore al mondo”.

La diffidenza del tifosi in estate:

“Il tifoso ha sempre ragione, il tifoso deve diffidare perché non sa. Molto spesso gioca a un calcio virtuale ed è giusto che dica la qualunque. Noi invece siamo dentro e sappiamo come funziona. Non a caso il 30 maggio io dissi che avremmo lottato per lo scudetto. La faccia di Spalletti? I mister hanno un ruolo: quello di allenare. E noi fortunatamente abbiamo un allenatore che sa allenare, che sa far quadrare una squadra e la sa far funzionare. Se poi uno pretende che un allenatore conosca tutti i giocatori del mondo è sbagliato, ognuno è concentrato sul proprio lavoro. Del resto un giocatore lo avevamo già centrato tre anni prima solo che ci avevano chiesto 30 milioni e poi lo abbiamo comprato a 10, parlo di Kvaratskhelia che aveva 18 anni all’epoca”.

Il segreto del Napoli:

“Non ce ne sono. Il segreto è voler giocare divertendosi. Se non ci si diverte che strazio!”