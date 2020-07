Ecco le dichiarazioni di De Laurentiis a Sky (Clicca qui per l’intervista integrale) su Koulibaly: ”Koulibaly se andrà via? Kalidou è un’ottima persona, certo che mi dispiacerebbe perderlo. Poi c’è un tempo per tutto, anche per separarsi. Ma 90 milioni sul tavolo non ci sono e comunque bisogna essere in due per separarsi.