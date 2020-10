De Luca, dalle ore 22 a fine ottobre coprifuoco in Campania: “Stop Halloween, è un’idiozia”

Nuove ordinanze di chiusura e un vero e proprio coprifuoco con limitazione anche della mobilità a fine ottobre, per bloccare movida e feste di Halloween. Lo annuncia oggi durante la sua diretta Facebook Vincenzo De Luca. “Annuncio – dice – che ci saranno altre chiusure per le attività che causano nuovi assembramenti soprattutto per le attività che non hanno possibilità di sedute. Deve essere bloccata la movida, non c’è niente da fare”. “Chiuderemo tutto alle 22 a fine ottobre, soprattutto in vista di Halloween che è un monumento all’idiozia, una americanata. Ed è possibile che bloccheremo la mobilità dopo mezzanotte”. Sostanzialmente, dunque, il presidente regionale annuncia un vero e proprio coprifuoco. Oggi De Luca ha informato che la Campania registra oltre 1.200 contagi Covid. “Ci sono esercizi commerciali che pur di guadagnare 200 euro in più una sera danneggiano tutti”.