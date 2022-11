De Magistris: “Questo Napoli è superiore a tutti i Napoli precedenti”

L’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Tra gli argomenti trattati c’erano il Napoli, De Laurentiis e lo stadio Maradona.

“Essere tifoso del Napoli prescinde dall’essere Sindaco o meno di Napoli. Questo è un momento di perfezione come poche volte avevamo visto. C’è un equilibrio, un gioco e una mentalità che sta impressionando tutti. E sta aiutando anche il fatto che le altre non siano forti come negli scorsi anni. Questo Napoli ha tutti i presupposti per essere protagonista sia in Italia che in Europa, perfezione assoluta. E consentitemi una parentesi politica, cosa che non possiamo dire invece del lavoro svolto dall’attuale amministrazione”.

Sullo scudetto

“Non si deve festeggiare ancora nulla (ride ndr), ma bisogna essere consapevoli e poco scaramantici. Però la cautela deve restare, questo è poco ma sicuro. Questo Napoli è superiore a tutti Napoli precedenti”.

Sulle intercettazioni di Malagò e i presidenti come ‘delinquenti’

“I processi non vanno fatti in Radio o sui giornali, ma nelle aule di tribunali. Molte frasi poi vanno contestualizzate, così come i fatti. Quello che mi preoccupa, però, è che il calcio resta troppo inquinato da molti interessi paralleli. Lo sport dovrebbe essere onestà e trasparenza, ma purtroppo il calcio è attraversato da troppe vicende opache”.

Sullo stadio Diego Armando Maradona “C’è tanta armonia ora e questo è un argomento particolare. La speranza è quella di vedere prima o poi uno stadio che permetta di stare ai tifosi più vicini al campo, ma pur sempre restando uno stadio del popolo e non per ricchi o elitari”.

Su De Laurentiis