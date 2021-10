Delio Rossi esalta Lozano: “Ha caratteristiche fuori dal comune, è davvero forte”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il tecnico Delio Rossi. Ecco le sue parole:

“E’ una settimana difficile per tutti perchè allenarsi senza nazionali non è il massimo e non sai come ti tornano. Soprattutto coi sudamericani e gli africani, se stanno via sette o otto giorni mangiano in maniera diversa e parlano la loro lingua e i problemi ci sono. Lozano? E’ un giocatore forte ed ha le caratteristiche adatte ad andare sempre nell’uno contro uno e poi sa far goal. Per esempio c’è Felipe Anderson che è bravissimo nell’uno contro uno, ma va sempre verso l’esterno e fa pochi goal”.