Di Lorenzo a Prime: “E’ una bella soddisfazione. Quarti? Possiamo dire la nostra”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League”: “E’ una bella soddisfazione, per me, per la squadra, è un traguardo importante per la società, per la squadra, per i tifosi. Ci godiamo questa soddisfazione, proiettati poi al prossimo turno. Ipotizzare un cammino così era difficile ma sin dall’inizio stava nascendo bel gruppo, con giocatori forti. Ci sono stati dei passaggi in stagione che ci hanno aiutato a crescere in autostima, in entusiasmo e ora ci godiamo le soddisfazioni. E’ bello vedere 3 squadre italiane ai quarti, poi vedremo venerdì chi ci toccherà, sono tutte squadre fortissime, ma anche noi possiamo dire la nostra”.