Nel post partita di Lazio-Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn Giovanni Di Lorenzo:

“I primi minuti non siamo scesi in campo prendendo il gol a freddo, poi abbiamo imposto il nostro gioco trovato linee di passaggio e concludendo una grande rimonta contro una squadra in salute. Bravi tutti. Presentarci mercoledì con una vittoria oggi è importante per il morale, avremo tre giorni per prepararla, il Liverpool è fortissimo, ma abbiamo il nostro pubblico”