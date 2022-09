Spalletti a Dazn: “Kvara? Tecnicissimo e pulito, deve essere meno timido. Kim? Viene fuori come Koulibaly!”

Nel post partita di Lazio-Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn Luciano Spalletti:

“Oggi sono soddisfattissimo, abbiamo giocato una partita di livello contro una squadra di spessore. In questi confronti si vede la realtà dei fatti, al di là dei primi minuti dove abbiamo fatto girare male la palla, abbiamo aggiustato qualche misura facendo una grande partita. Stasera i calciatori hanno fatto molto bene, trovando le misure a una Lazio che ha qualità di palleggio importanti, abbiamo tirato fuori personalità e carattere, ogni tanto siamo un po’ timidi e ci perdiamo per pigrizia, ma la squadra ha fatto molto bene tutto, magari qualche volta anche rimanendo un po’ sbilanciata davanti e prendendo ripartenze a campo aperte, ma è un sintomo di crescita e di mentalità, di voglia di confrontarsi a viso aperto. Napoli è una piazza importante che merita scelte importanti. Kvara? Insigne palleggiava molto con la squadra e in fase di possesso ti rendeva la vita facile. Khvicha ha un po’ più di uno contro uno nel saltare l’uomo, è molto tecnico. Deve migliorare dal punto di vista dell’esperienza, deve crescere. E’ un ragazzo dolcissimo, un bravissimo ragazzo, un po’ timido, per giocare a Napoli e in Champions deve diventare un po’ più faccia di… Quando lo vedi camminare è un po’ ciondolante e molleggiante, in campo ha tantissima qualità, è tecnicissimo, pulito e ha caratteristiche da grande calciatore. Kim? Viene fuori come Koulibaly! E’ un bravo ragazzo, sorridente e con gran personalità e ha grandi qualità, deve ancora trovare delle linee di passaggio in costruzione che potrà trovare perchè fino ad ora è stato abituato a fare la guerra in fase difensiva, ma ha tecnica e velocità. Contro il Lecce non abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare e non ce lo possiamo permettere, si va in confusione, si rallenta il processo di crescita perchè l’ambiente vuole il massimo subito”