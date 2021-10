A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo: “Di Lorenzo quando fa una partita da 6 per l’opinione pubblica è una catastrofe perché è abituata ad uno standard elevato. Molti giornalisti dovrebbero andare a Coverciano così quando fanno le pagelle hanno una competenza tale da poter giudicare. Di Lorenzo ieri era sempre in inferiorità ma non ci fasciamo la testa per questi giudizi”.