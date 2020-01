Dinamo Zagabria, Bjelica: “Dani Olmo non giocherà, si parla di un trasferimento. Non vogliamo rischiarlo”

Dani Olmo è sempre più vicino a lasciare la Dinamo Zagabria. Tra le squadre interessate, c’è anche il Milan che ci stava pensando per luglio ma che potrebbe anche anticipare l’operazione qualora ve ne fossero le condizioni. Il suo attuale allenatore, Nenad Bjelica, in conferenza stampa, ha precisato sul caso: “Olmo non giocherà domani. Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, anche se non sappiamo dove e quando se ne andrà. E’ di buon umore, si allena davvero bene, ma in questa fase non vogliamo prenderci il rischio di farlo scendere in campo“.

Fonte: Alfredopedullà.com