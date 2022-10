Dionisi a DAZN: “Tutti soffrono la profondità di Osimhen, squilibrio tra i cartellini”

Dionisi ha parlato ai microfoni ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Sassuolo:

“Non è facile parlare di una partita persa 4-0. Ovviamente ha vinto chi ha meritato. Non meritavamo di finire in 10 uomini, c’è stato un equilibrio di cartellini gialli diverso tra le due squadre. Peccato perchè nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per rimanere in partita.

Non ci aspettavamo di creare tante occasioni. Non era facile perchè il Napoli ci ha fatto male sulle prime due occasioni. Non abbiamo segnato per demerito nostro.

Chi non soffre la profondità di Osimhen? Si parla di un campione, tutti la soffrono”.