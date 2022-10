Spalletti a DAZN: “Kvaratskhelia è perfetto, dico grazie a tutta la squadra”

Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Sassuolo:

“Vorrei fare un particolare applauso alla squadra per questo filotto di partite. Le squadre preparano le partite con il doppio dell’attenzione quando giocano contro di noi. Per cui dico grazie.

Oggi abbiamo concesso troppo per quelle che sono le nostre possibilità ma anche per lo sviluppo del match. Può darsi che sia fisiologico, ma in tante occasioni non ho visto la precisione di sempre. Bisogna avere sempre la stessa qualità. Basta un episodio per condizionarti.

Ho un gruppo di professionisti che si divertono e che allo stesso tempo vogliono andare a cercare un obiettivo. Si allenano sempre con grande qualità e attenzione, questa è la chiave. Voler sempre trovare delle linee ancora più importanti che gli altri non sono abituati a vedere.

Kvaratskhelia è perfetto, sa fare tutto. Anche stasera ha giocato bene. A volte gli attaccanti non danno la giusta importanza ad un contrasto vinto o ad un recupero della posizione.

Ognuno merita quello che ha dimostrato. In generale c’è chi gode di una stampa migliore e chi peggiore. Io difficilmente ho tempo per stare a guardare i commenti, perchè tutto il tempo lo uso negli allenamenti.

Napoli-Liverpool? Da lì in pochi escono con un risultato positivo. Sarà una partita importante”.