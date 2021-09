Dopo il successo del Maradona, Il Benevento soffre e pareggia con il Lecce in casa

Uno 0-0 con tantissime emozioni quello andato in scena questa sera al Vigorito di Benevento fra i padroni di casa e il Lecce. Partono meglio i salentini che nei primi minuti cingono d’assedio l’area sannita sfiorando a più riprese il vantaggio con Vogliacco che al 3° deve intervenire in maniera decisiva su una conclusione di Coda e Palerari che risponde presente in un paio d’occasioni. Solo dopo il 25° i padroni di casa si risvegliano sfiorando il gol su cross di Foulon deviato in maniera involontaria da Lucioni verso la propria porta: Gabriel con una grande parata però evita la beffa.

Nella ripresa pronti via e c’è subito l’intervento del VAR che toglie un rigore fischiato a favore del Lecce evidenziando come Calò non tocchi con il braccio, ma con il viso il pallone. Poco dopo però i salentini sfiorano il vantaggio con Majer che impegna Paleari in maniera severa. Al 65° è la volta di Strefezza che però colpisce il palo a portiere battuto, mentre quattro minuti dopo l’arbitro annulla il gol di Improta per i padroni di casa a causa di un fuorigioco di Sau. Nel finale l’occasione migliore è ancora per il Benevento con Improta che, a porta vuota, manda a lato un assist di Foulon ingannato da un tocco di Gabriel.