CM.IT – Ospina è arrivato a Napoli intorno alle 23, le ultime

Un volo privato in compagnia degli altri nazionali europei di Colombia e Cile con destinazione Parigi ma senza Cuadrado che non giocherà Napoli-Juventus a causa di un attacco di gastroenterite. Ospina, come riportato da Calciomercato.it, invece, ci sarà, intorno alle 23 è atterrato a Napoli e a breve arriverà nell’albergo che ospita il ritiro degli azzurri. Il tempo di salutare Spalletti e riposarsi in vista della sfida di domani, un Napoli-Juve atipico con le ripercussioni degli impegni delle Nazionali e tanti assenti.

Meret avverte ancora fastidio per la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare, completeranno contro la Juventus il roster dei portieri Marfella e Idasiak, l’estremo difensore della Primavera che, infatti, domani non giocherà con gli azzurrini contro la Sampdoria. Ciro Troise per Calciomercato.it