Doveri per Napoli-Juventus: un arbitro che si veste di autorità e a volte compie errori scellerati

C’è grande attesa per la partita di domani tra Napoli e Juventus. Sarà la prima finale di Coppa Italia a porte chiuse e sarà il primo trofeo assegnato post-emergenza coronavirus. Gestirla non sarà semplice, anche perché in palio oltre a una coppa tanto bistrattata (soprattutto dalla Lega Serie A) negli ultimi anni, c’è la consapevolezza di conquistare un riconoscimento importante dopo le diverse difficoltà che hanno avuto Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri alla guida delle rispettive squadre.

A gestire le emozioni in campo ci sarà Daniele Doveri della sezione di Roma. Un arbitro che è sempre stato tendenzialmente avvezzo a vestirsi di autorità, spesso prendendo decisioni sbagliate e quindi penalizzando una delle due squadre in campo. E’ stato eletto internazionale nel 2018 e, tra l’altro, ha diretto la partita di esordio di Sarri sulla panchina del Napoli. Una sconfitta sul campo del Sassuolo per 2-1.

Questa stagione ha arbitrato i partenopei già tre volte: Torino-Napoli 0-0, partita in cui commise l’errore di non fischiare un rigore per trattenuta su Ghoulam; poi la sconfitta interna contro l’Inter 1-3 e la vittoria di Cagliari per 0-1.

Nico Bastone