Due giorni di stage a Coverciano per 19 ragazzi classe 2008. Ci sono Prisco e Chiocca del Napoli

Dopo le due vittorie in amichevole contro l’Albania (entrambe per 3-0 nei due test giocati a Coverciano), la Nazionale Under 15 torna a radunarsi per uno stage di due giorni in programma al Centro Tecnico Federale. L’allenatore Massimiliano Favo e il suo staff sfrutteranno l’occasione per visionare un nuovo gruppo di 19 calciatori classe 2008, che si allenerà nel pomeriggio di martedì 31 gennaio e che alle 11 di mercoledì 1° febbraio sarà impegnato in una gara di allenamento contro la Rappresentativa Under 15 di Lega Pro.

L’elenco dei convocati

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessio Marcaccini (Roma);

Difensori: Pantaleo Creti (Monza), Alessandro Rinaldi (Atalanta), Diego Antonini (Empoli), Christian Briguglio (Bologna), Tommaso Angelo Bolis (Atalanta), Stefano Specker (Juventus);

Centrocampisti: Vincenzo Prisco (Napoli), Michele Rinaldi (Atalanta), Angelo Martini (Fiorentina), Luca Lo Monaco (Lazio), Luigi Esposito (Napoli), Danilo Busiello (Empoli), Dario Pio D’Amico (Parma), Antonio Pirrò (Udinese);

Attaccanti: Mirko Franchi (Inter), Christian Carpentieri (Frosinone), Vincenzo Chiocca (Napoli)

Staff – Allenatore: Massimiliano Favo; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente allenatore: Matteo Barella; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Luca Romualdi; Medico: Vito Caiolo; Fisioterapista: Marco Fiore; Segretario: Francesco Lupi