Pronti due ritorni in casa Napoli. Per la sfida di questa sera contro l’Empoli, Luciano Spalletti potrà contare su Lorenzo Insiglie e André Zambo Anguissa. I due giocatori partiranno dalla panchina ma potranno poi tornare utili a gara in corso. Questo il titolo dell’edizione odierna de Il Mattino: “Motori caldi per Insigne e Anguissa”.